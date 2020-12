"Perder Darwin em janeiro? Estou preparado para ter mais algum jogador, não perder"

Declarações de Jorge Jesus durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Benfica em casa do Standard Liège, desta quinta-feira, para a Liga Europa.

Cinco jogos até 23 de dezembro, de quatro competições diferentes. Vai fazer gestão da equipa?: "Não podes ter tudo ao mesmo tempo, mas os jogos que vêm a seguir são jogos mais fáceis de gerir porque não jogas de três em três dias. Uma coisa é jogar de três em três dias outra é de quatro em quatro. E os adversários que estão a seguir aos jogos mais difíceis são adversários da Supertaça e da I Liga, que dá para gerir de outra forma a equipa. Vai ser mais fácil gerir o grupo do que foi até aqui".

Experiências no meio-campo. Ainda não encontrou a dupla ideal?: "Já encontrei a dupla do meio-campo e tenho a certeza que encontrei a dupla que quero, mas como há jogos de três em três dias tenho de mudar alguns setores da equipa. Especialmente do corredor central, que são os que mais correm durante o jogo, na minha opinião. É por esse motivo que é mais mexida do que os outros".

Preparado para perder Darwin em janeiro: "Não estou preparado para perder nenhum jogador em janeiro, pelo contrário. Estou preparado para ter mais algum jogador, não é para perder".

Início da época disse que o Benfica tinha de jogar o triplo: "Tinha a consciência de que se o Benfica não jogasse mais do que na época anterior, não ganhava nada. Este ano ainda não ganhou nada. Claro que a equipa ainda não está a jogar o triplo. num ou noutro jogo tem feito, mas sabemos que está numa fase de crescimento e acredito, plenamente, que com o desenrolar de todas as competições o Benfica vai ter mais conhecimento do que a equipa tem e vai ter um rendimento melhor".