Pepa: "Bernardo desabafava: 'Oh mister, um dia vou ser presidente do Benfica'"

Passagem do treinador português pela formação do Benfica, entre 2011 e 2013, ficou marcada por alguns episódios curiosos.

Pepa, técnico português, sem clube desde que deixou o comando técnico dos sauditas do Al Tai, relembrou a passagem como treinador pela formação do Benfica, entre 2011 e 2013, na qual trabalhou com nomes como João Cancelo, André Gomes e Bernardo Silva.

"Quando estive na formação do Benfica, uma das coisas que fazia era falar com os jovens para os fazer descer à terra e perceber o quão difícil é chegar ao topo. Falava muito com o [João] Cancelo, com o André Gomes, o Bernardo [Silva], o Ivan Cavaleiro e o Diogo Gonçalves", começou por dizer em longa entrevista concedida ao "Expresso", antes de contar dois episódios curiosos.

"Um dia entrei pelo balneário para agarrar o [João] Cancelo pelos colarinhos, para o abanar, porque ele era muito reguila, para não dizer outras coisas. Também com o Bernardo Silva, que não era convocado nos juniores e desabafava: 'Oh mister, um dia vou ser presidente do Benfica...'", concluiu Pepa.