"Pensei que conseguíssemos contratar Darwin, mas no fim não foi possível"

Novo presidente do Marselha aborda contratação falhada do agora avançado do Benfica.

Novo presidente do Marselha, mas diretor-desportivo do clube francês no último verão, altura em que André Villas-Boas era o técnico, Pablo Longoria lamenta a contratação falhada de Darwin, perdido para o Benfica.

"Uma transferência que acabou por não acontecer? Em última análise, a contratação de Darwin, no verão. Pensei que conseguíssemos contratá-lo, mas no fim não foi possível", revelou o dirigente máximo do Marselha, em entrevista à Cadena Ser.

Darwin, que tem 12 golos pelo Benfica, levou o clube da Luz a pagar 24 milhões de euros ao Almería.