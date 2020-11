Pedrinho tem fratura no pé: confira os jogos que o extremo do Benfica vai falhar

Num cenário otimista, o extremo voltará a jogar pelo Benfica após a paragem para jogos de seleções, mas tudo depende da evolução.

Pedrinho é baixa no Benfica para a visita das águias desta noite ao Estádio do Bessa, em jogo relativo à 6.ª jornada da I Liga, mas também não estará em condições para as receções ao Rangers, na próxima quinta-feira, e ao Braga, no domingo seguinte. O extremo tem, de acordo com informação oficial divulgada no domingo pelo Benfica, uma fratura do cuboide no pé esquerdo.

Ao que O JOGO apurou, jogador e departamento médico do Benfica encaram esta lesão com algum otimismo, não esperando que daqui possa advir uma paragem de média ou longa duração. Aliás, acredita-se que Pedrinho possa, num cenário ideal, corresponder à chamada da seleção sub-23 do Brasil, que corresponde à equipa olímpica, para os dois jogos de preparação agendados na Arábia Saudita nos próximos dias 13 (frente à seleção daquele país) e 16 (ante o Egito).

Para já, o brasileiro falhará os jogos com Boavista, Rangers e Braga, restando saber se estará apto a acompanhar os sub-23 canarinhos em dois particulares. Zona afetada é sensível e os prazos são imprevisíveis

Porém, e também ao que apurámos, tratando-se de uma zona sensível, a recuperação pode revelar-se imprevisível e tudo está muito dependente da resposta que o extremo vá dando diariamente.

Quanto à origem desta lesão no pé esquerdo, terá ocorrido durante a partida das águias com o Standard, na Luz, para a Liga Europa, onde Pedrinho foi pisado com alguma violência ainda na primeira parte. O jovem, recorde-se, foi substituído ao intervalo por Rafa.

Esta paragem forçada vem travar também o crescimento de Pedrinho nas opções de Jorge Jesus, que lhe deu oportunidade em seis dos oito jogos desta temporada, somando o extremo 201 minutos nesta que é a sua época de estreia no futebol europeu.

Na lista de lesionados do Benfica continuam André Almeida (operado na sexta-feira passada a uma rotura no joelho direito), Grimaldo (entorse no tornozelo esquerdo) e Todibo (tendinopatia do Aquiles à direita).