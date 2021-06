Pedrinho preso por dois milhões de euros: brasileiro sai em rotura com Jesus

Vieira tenta livrar-se do encargo total dos 18M€ acordados com o Corinthians, mas o vice-campeão ucraniano joga por baixo. Atleta torce pela mudança e sai desiludido com Jorge Jesus.

A transferência de Pedrinho para o Shakhtar Donetsk está presa, segundo apurou O JOGO, por dois milhões de euros.

O empresário do atacante, Will Dantas, dá a mudança como "praticamente fechada", mas a verdade é que os dois clubes continuam neste momento a discutir, procurando fechar um acordo quanto ao valor do negócio. Se o Shakhtar Donetsk, representado em Lisboa por José Boto, chefe dos olheiros e antigo quadro da Luz, oferece 16 milhões de euros, o Benfica, pela voz do presidente, Luís Filipe Vieira, pretende 18 milhões.

Com a primeira parcela de Pedrinho, contratado ao Corinthians, a pagamento para breve, o líder das águias aponta precisamente para o valor total do acordado com o Timão, desejando evitar qualquer prejuízo com o atacante em termos de transferência - ficando o gasto cingido aos ordenados. Contudo, o Shakhtar entende que o Benfica usufruiu do atleta em 2020/21 e, como tal, deve pagar por isso e assumir a primeira tranche. Como esta é cifrada em 3,4 M€, face aos 16 oferecidos pelo vice-campeão ucraniano, o Benfica terá um custo de dois milhões.

A torcer pelo entendimento está Pedrinho, convencido pela proposta e pelo projeto do Shakhtar Donetsk, e de saída em rotura com Jorge Jesus, depois de uma época em que pouco jogou (fez 1019 minutos), e na qual sentiu pouca confiança. Garantindo que "Pedrinho vai dar certo no futuro" e que aposta "a vida" nesse cenário, Will Dantas lembra que "por vezes há empecilhos pelo meio" e recusa que o camisola 38 tenha culpa no processo. "Sempre foi dedicado e profissional", frisa a O JOGO, assegurando que este "vai mostrar o que sempre foi no Corinthians e na seleção se tiver, para onde for, um treinador que lhe dê confiança", esclarecendo que Roberto de Zerbi, técnico italiano que sucedeu a Luís Castro, "gosta muito do Pedrinho", algo "muito importante" no aval dado pelo atleta ao Shakhtar Donetsk.

"À espera do acordo entre os clubes" para que o jogador assine um contrato de cinco épocas, e acreditando que tal pode "acontecer até ao fim da semana", Will Dantas prefere poupar-se nas explicações sobre a falta de afirmação do atacante - "Não adianta falar de cabeça quente, mas no fim vai-se descobrir o que aconteceu", diz -, mas não esquece as palavras de Jorge Jesus sobre Pedrinho, ainda enquanto técnico do Flamengo, quando este, em março de 2020, disse haver "melhores" jogadores do que Pedrinho a atuar no Brasil, nomeando, por exemplo, Everton, que viria a trocar o Grémio pelo Benfica. Questionado se Pedrinho ficou marcado por essa declaração, Will Dantas atirou: "Já começou errado por aí. Um treinador não pode ter esse tipo de comentário, fez isso para agradar aos adeptos do Flamengo, que odeiam o Pedrinho."

Ressalvando que "Pedrinho ainda é jogador do Benfica", mas confiante na mudança, o agente, revelando que "há mais dois clubes a correr por fora", frisa que o atleta "sai triste" da Luz. "O que ele mais queria era mostrar-se aos adeptos. Sai dececionado por não ter mostrado o que sabe."