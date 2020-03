O Benfica paga 20 milhões de euros ao Corinthians pelo extremo que, após fazer exames médicos, assina até 2025.

Benfica e Corinthians chegaram a acordo para a transferência de Pedrinho, extremo de 21 anos que tem tudo alinhavado para assinar contrato com as águias até 2025. Para tal ser formalmente oficial, basta apenas que o internacional sub-23 brasileiro complete os exames médios em Portugal, onde o jogador é esperado já amanhã, deixando o Brasil hoje ao final do dia.

O Benfica vai pagar 20 milhões de euros por Pedrinho, jogador que pode alinhar em ambas as alas, mas, também, no corredor central ofensivo. A nível salarial, o atleta vai custar três milhões de euros brutos por ano, com Pedrinho a auferir 1,5 milhões, o que representa mais do triplo que recebia no clube de São Paulo. A ida para o Benfica deixou o jovem satisfeito, como conta a O JOGO o seu empresário Will Dantas, que ainda não tem a certeza se Pedrinho ficará em Lisboa desde já ou se regressa para jogar no Corinthians até meio do ano. "É um sonho na carreira dele e está super feliz. Se fica já em Lisboa? Vou resolver isso com o presidente Luís Filipe Vieira quando chegarmos", afirmou.

Pedrinho voltou ontem a ser convocado para um particular neste mês da seleção sub-23 do Brasil, que vai estar nos Jogos Olímpicos, mas apenas estando a competir nos próximos meses poderá aspirar a estar nos 23 chamados para Tóquio. "Vamos conversar sobre o assunto. Mas como o Pedrinho foi convocado para a seleção olímpica isso também pode condicionar a decisão de ficar já ou não no Benfica", disse.

André Jardine, selecionador olímpico da canarinha, não comentou a ida de Pedrinho para a Luz, mas assumiu ver no jovem um papel importante nos sub-23: "É capaz de jogar por dentro, por fora e, nas duas funções, teve um grande desempenho. Temos frutas para fazer uma salada, montar a equipa como precisar, e extrair todo o potencial, que é muito grande."

Técnico lamenta perda do atleta



Tiago Nunes, treinador do Corinthians, preparou o jogo de hoje com o Novorizontino, para o campeonato paulista, a contar com Pedrinho. Quando soube que não teria o extremo, não escondeu desagrado. "Sabíamos que havia uma negociação em andamento com o Benfica e que envolvia vários fatores. O Pedrinho estava convocado e seria titular para esta partida, pois é um jogador importante para nós e faz falta. Vamos aguardar pelo desenrolar dos factos para saber se poderemos contar com ele daqui para frente ou não", apontou Tiago Nunes.