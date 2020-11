Pedrinho lesionou-se e é baixa nas opções do Benfica

Médio brasileiro falha a deslocação das águias ao reduto do Boavista.

A ausência de Pedrinho foi a principal novidade na lista de convocados do Benfica para o encontro de segunda-feira com o Boavista, no Estádio do Bessa, referente à sexta jornada da I Liga.

O médio brasileiro, que até foi titular na receção ao Standard Liège, na quinta-feira, está a contas com uma "fratura do cuboide no pé esquerdo" e é baixa para Jorge Jesus, integrando o boletim clínico das águias.

André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito), Todibo (tendinopatia do Aquiles à direita) e Grimaldo (entorse no tornozelo esquerdo) são os outros nomes no referido boletim.