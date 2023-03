Pedem a Rui Costa que "inove" na renovação de Schmidt: "50 milhões..."

Antigo presidente do Benfica, Manuel Damásio, "muito contente" com a possibilidade de o treinador alemão prolongar contrato com o Benfica

Roger Schmidt chegou esta temporada ao Benfica, mas as boas exibições das águias desde o início da época, quer na Liga Bwin quer na Liga dos Campeões, fazem os adeptos do emblema encarnado sonharem com mais e pedirem a renovação do treinador alemão.

Manuel Damásio, antigo presidente do clube, em declarações ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença, diz-se "muito contente" com a possibilidade de renovação, pedindo que, além do aumento salarial, Rui Costa possa "inovar com cláusula [de rescisão] de 50 milhões [de euros]".

No entanto, afasta a possibilidade de valores mais altos, próximos ou para além dos 100 milhões de euros. "Seria ridículo pôr ao treinador uma cláusula igual à dos jogadores", afirma Damásio.

O antigo presidente das águias faz ainda outro pedido a Rui Costa: "Ele que dê uma prenda a seis milhões de benfiquistas, mantendo os jogadores e ganhando o campeonato."

Leia também I Liga "Clássico Benfica-FC Porto? Sérgio Conceição vai ter mais dificuldades" Declarações de Drulovic, antigo jogador de Benfica e FC Porto, à Antena 1, em antevisão ao clássico entre as duas equipas (18h00 do dia 7 de abril), da 27.ª jornada da Liga Bwin. Antes, encarnados defrontam o Rio Ave, dragões enfrentam o Portimonense