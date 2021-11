Paulo Gonçalves: "Um cão ladra às 7h00 e penso que é a PJ a entrar-me em casa"

O antigo assessor jurídico do Benfica assumiu ter pedido algumas informações a José Augusto Silva por curiosidade, mas que não soube nada de relevante

Paulo Gonçalves foi ouvido esta terça-feira no âmbito do processo E-Toupeira, no qual é arguido, juntamente com José Augusto Silva e Júlio Loureiro. Durante a audição, que durou mais de três horas, o coletivo de juízas procurou saber qual o grau de amizade do antigo assessor jurídico dos encarnados com os outros arguidos.

A amizade com José Augusto Silva foi mais esmiuçada e Paulo Gonçalves assumiu que chegou a oferecer um casaco de aquecimento do Benfica ao filho deste oficial de justiça. "Foi uma prenda de Natal, paga do meu próprio bolso", recordou.

A dado momento, Paulo Gonçalves criticou a forma como o processo decorreu, designadamente as buscas."Em algumas situações são eticamente reprováveis. Se um cão hoje ladra às 7h penso que é a PJ a entrar-me em casa. Vejo filmes policiais e lembro-me da pior noite da minha vida, quando estive detido. Não corrompi ninguém, não corrompo amigos. Outra coisa que não passa despercebida em tribunal são as circunstâncias. O Benfica viu os e-mails devassados, seja o meu vencimento, seja o empréstimo bancário... O meu filho esteve entre a vida e a morte. Eu perdi o discernimento. Não é justificável mas ajuda a explicar em parte o que se passou", concluiu.