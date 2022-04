Paulo Bernardo titular: confira os onzes de Benfica e Famalicão

Confira os onzes iniciais de Benfica e Famalicão para o jogo da ronda 31 do campeonato, com início às 18h00.

A titularidade de Paulo Bernardo é a nota de maior destaque no onze do Benfica. O jovem médio é titular no meio-campo, com Taarabt como suplente. Gil Dias, que marcou o segundo golo das águias em Alvalade, na ronda anterior, tem também o estatuto de titular. Recorde-se que Everton cumpre castigo.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Diogo Gonçalves, Paulo Bernardo, Weigl e Gil Dias; Gonçalo Ramos e Darwin Núñez.

Suplentes: Helton, André Almeida, Morato, Meïté, João Mário, Radonjić, Taarabt, Seferović e Yaremchuk.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; Penetra, Riccieli e Alex Nascimento; De la Fuente, Pêpê, Pickel e Adrián Marín; Heri, Banza e Pedro Marques.

Suplentes: Zlobin, Diogo Queirós, Batubinsika, Dolček, Benny, Pedro Brazão, Bruno Rodrigues, Kadile e Cádiz