Paulo Bernardo tem vários interessados e pode deixar o Benfica

Paulo Bernardo com pouco espaço no Benfica

Não foi convocado para os dois últimos encontros da equipa principal.

Sem espaço nas principais contas de Roger Schmidt, Paulo Bernardo foi ontem, domingo, opção no desaire por 3-6 da equipa B diante do Feirense, no Seixal. O médio, que ficou fora dos convocados nos últimos dois jogos da formação principal, com Braga e Portimonense, tem vários clubes interessados e pode sair em janeiro por empréstimo. Ontem, aproveitou para ganhar algum ritmo nos bês, pelos quais mais vezes tem jogado.

O jogador de 20 anos leva apenas dois jogos realizados pela primeira equipa das águias na atual temporada.