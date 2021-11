Paulo Bernardo será observado de alto a baixo pelos grandes 'tubarões'"

Paulo Bernardo estreou-se no campeonato frente ao Braga

Garante José Boto, antigo responsável pela prospeção da Luz.

Lançado como suplente ante Bayern e Braga, Paulo Bernardo, agora isolado por estar infetado com covid-19, motiva já curiosidade a nível europeu. Quem o refere é José Boto, antigo responsável pela prospeção da Luz, função que desempenha agora no Shakhtar Donetsk.

"Quando aparece um jovem na equipa principal do Benfica ou de outros clubes, as campainhas tocam em todos os departamentos de prospeção. Nos próximos tempos, será observado e radiografado de alto a baixo pelos grandes "tubarões". Não me surpreende que, até pelo seu percurso nas seleções, já esteja referenciado pelos grandes europeus", afirmou José Boto à Rádio Renascença.

"De há uns anos a esta parte, a formação do Benfica, a par, talvez, da do Ajax, é uma das melhores da Europa. Não me surpreende que tenha saído mais um produto e que venham a sair mais", disse, frisando ser "mito" que Jesus não aposte na formação.