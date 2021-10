Paulo Bernardo, o jogo com o Bayern e a equipa do Benfica: "Isto é outro patamar"

Jogador das águias em declarações à Eleven Sports.

Jogo com o Bayern: "O grupo está muito unido, sabemos que o jogo é muito difícil, perante uma grande equipa. Sabemos que temos as nossas hipóteses e no nosso estádio."

Como seria jogar? "É o objetivo de todos os jogadores, jogar competições destas. Tenho de estar preparado se o míster me chamar para ir lá para dentro e dar o melhor".

Como é trabalhar com o grupo? "Isto é outro patamar, com jogadores mais experientes. Ensinam-nos. Estou muito feliz de estar aqui e ter esta oportunidade"

O que disse Jesus? "A equipa está confiante, o míster transmitiu isso. Temos de dar o nosso melhor e responder perante um grande adversário."