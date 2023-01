Paulo Bernardo na mira de clube da I Liga e há também duas opções estrangeiras

O jovem médio das águias deverá completar a temporada ao serviço de outro clube e, além dos pacenses, há mais duas possibilidades no estrangeiro que estão em estudo. Encarnados entendem que o jogador poderá evoluir sob o comando de César Peixoto, mas há outras condicionantes que poderão influenciar a decisão final, a ser tomada já hoje.

Sem espaço sob a orientação de Roger Schmidt, Paulo Bernardo deverá prosseguir o seu percurso futebolístico longe do Seixal, embora de forma temporária. O JOGO apurou que o médio está nos planos do Paços de Ferreira, tendo sido um pedido expresso do técnico César Peixoto. Porém, além dos pacenses, em cima da mesa do presidente Rui Costa e do diretor desportivo Rui Pedro Braz estão também duas opções estrangeiras.

Com apenas dois jogos somados esta época pela equipa principal, contra um total de 24 na anterior, o jogador de 21 anos tem ganho algum ritmo de competição ao serviço da equipa B. No entanto, os responsáveis benfiquistas consideram mais benéfico para a sua evolução o empréstimo que lhe permite atuar num nível superior à II Liga, estando as várias possibilidades à espera de acerto, algo que poderá acontecer durante o dia de hoje, até porque o mercado de transferências encerra amanhã.

Com Yony González ainda por colocar e tendo apenas disponível mais uma vaga para o estrangeiro, a opção pelo mercado interno ganha mais força para Paulo Bernardo, tendo o interesse do Paços de Ferreira sido bem recebido na Luz, sobretudo pela relação próxima que César Peixoto tem com os encarnados, dado ter atuado enquanto jogador de águia ao peito. O tipo de futebol que pretende ver desenvolvido pela sua equipa também é visto como adaptado às qualidades do internacional sub-21, que tem o seu caminho para a titularidade barrada na equipa principal por Enzo Fernández, Florentino, Aursnes e até Chiquinho.