Paulo Bernardo espreita um lugar: o onze provável do Benfica frente ao Moreirense

Saída de Everton dá margem ao jovem. Veríssimo pode mexer no eixo da defesa e do ataque

Em relação ao jogo com o Paços de Ferreira, é certo que Nélson Veríssimo volta a contar com Vlachodimos, Vertonghen, Pizzi, Meité e Yaremchuk, recuperados de covid-19, assim como André Almeida, que cumpriu castigo após expulsão no Dragão. Com este "reforço" de opções, adivinham-se mexidas nos três setores da equipa, uma delas forçada pela ausência de Everton.

Aí, Paulo Bernardo perfila-se como candidato, como falso extremo. Ante o Paços, coube ao jovem camisola 55 substituir Everton, aos 73", funcionando como um médio esquerdo e dando boas indicações. Jogando de início, será a sua estreia como titular na equipa principal.

No eixo há alguma dúvida mas é provável que Vertonghen reentre no onze ao lado de Otamendi, tirando o lugar a Morato, com Vlachodimos a voltar à baliza. Na frente, a dupla de avançados também pode mudar. Depois de Gonçalo Ramos e Seferovic terem alinhado juntos, pode haver agora o regresso de Darwin ao onze, restando saber se em vez do português ou do suíço.

Os encarnados recebem o Moreirense às 18h00 deste sábado, na 18.ª jornada da Liga Bwin.

Onze provável do Benfica:

Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, João Mário, Weigl e Paulo Bernardo; Seferovic e Darwin.