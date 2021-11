Paulo Bernardo e uma noite especial: "Melhor maneira de me estrear no nosso estádio"

Jovem médio fez o primeiro jogo pelo Benfica no campeonato.

Paulo Bernardo, jovem médio de 19 anos, estreou-se com a camisola do Benfica no campeonato. Depois de ter somado alguns minutos no jogo da Champions em Munique, a promessa das águias foi lançada ainda na primeira parte do encontro da ronda 11 com o Braga, rendendo o lesionado João Mário.

"Melhor maneira de me estrear no nosso estádio! Grande vitória", escreveu o internacional jovem português nas redes sociais.

Paulo Bernardo deu boas indicações na goleada por 6-1 e mereceu elogios de Jorge Jesus. "É um miúdo que sabemos que tem talento. Sei olhar para os jogadores e sei aqueles que vão dar e os que não vão dar. É um miúdo com muito talento, tem uma condição física muito boa e isso ajuda. Tem de esperar o momento dele. Ele esteve lesionado no início da época, os jogos na equipa têm sido muito importantes. Parecia que estava a jogar com a equipa há um ano. Os jogadores deste nível, quando têm oportunidades, não perdoam, agarram. Vai ter de aprender outras coisas importantes para o crescimento dele. Há muitos momentos do jogo que não conhece mas tem tudo para ser um grande jogador", disse o treinador.