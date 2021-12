Paulo Bernardo e Tomás Araújo não defrontam Feirense: dupla pode ser chamada para o Dragão

Paulo Bernardo estreou-se no campeonato frente ao Braga

Benfica B visita Santa Maria da Feira e a ficha de jogo antecipa duas possíveis novidades de Veríssimo para o clássico

Ainda não se conhece a primeira lista de convocados de Veríssimo enquanto treinador principal do Benfica, mas o jogo do Benfica B, na Feira, já deixou duas possíveis pistas. Paulo Bernardo e Tomás Araújo, que jogaram com Jesus, não estão na ficha de jogo.

Os dois atletas, que começaram na equipa B, estrearam-se esta época na turma principal dos encarnados, podendo agora ser utilizados no clássico da próxima quinta, no Estádio do Dragão.

Henrique Araújo, Svilar, Tiago Gouveia e Embaló, jovens que já foram chamados a treinos pela anterior equipa técnica, fazem parte das escolhas de Paulo Mateus, substituto interino de Veríssimo, para o jogo da Liga Portugal SABSEG.