Paulo Bernardo e a estreia pelo Benfica: "Acho que consegui logo entrar em jogo"

Paulo Bernardo com a camisola do Benfica

Médio de 20 anos recorda um momento marcante da ainda curta carreira.

Paulo Bernardo não irá esquecer a estreia oficial pela principal equipa do Benfica. O jovem médio de 20 anos foi lançado no segundo tempo do encontro de Munique, frente ao Bayern, para a fase de grupos da Champions.

"Com pele de galinha não fiquei, mas foi um momento muito bom ouvir os adeptos a puxar por mim. Foi muito bom para mim sentir o apoio", afirmou, numa entrevista à Betano, que será divulgada na íntegra amanhã, terça-feira.

"Acho que consegui entrar logo em jogo, mas foi um momento que nunca tinha vivido e antes não conseguia imaginar como foi", disse ainda.

Paulo Bernardo leva esta época 23 jogos pelo Benfica.