Paulo Bernardo, cedido pelo Benfica ao Paços, deixa Jorge Mendes

Em junho, trocou a Positionumber de Miguel Pinho pela Gestifute.

Ao serviço do Paços de Ferreira, a quem foi emprestado pelo Benfica, Paulo Bernardo vai voltar à Luz no final da época para ser decidido o seu futuro, mas já o fará com o apoio de um novo agente.

Em junho, o médio trocou a Positionumber de Miguel Pinho pela Gestifute de Jorge Mendes. Agora, apurou O JOGO, vai passar para a Wasserman, que representa, por exemplo, Grimaldo.

O médio de 21 anos leva seis jogos ao serviço dos castores, com um golo marcado e uma assistência. Tem contrato com as águias até 2027.