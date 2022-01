Paulo Bernardo acarinhado pelos adeptos do Benfica, Pizzi assobiado

Estreia do médio de 19 anos a titular na equipa principal das águias foi aplaudida pelos adeptos do clube, que assobiaram o camisola 21

Na estreia a titular com a camisola da equipa principal do Benfica, o médio Paulo Bernardo recebeu várias manifestações de carinho por parte dos adeptos dos encarnados. A primeira foi ainda antes da partida ter início, quando o "speaker" anunciava os nomes dos onze jogadores titulares, sendo ele a merecer a maior salva de palmas (bem ruidosas, acompanhada de um bruá) por parte dos adeptos. Já no decorrer do encontro voltou a receber apoio por parte dos fãs, no momento em que foi substituído, para a entrada de Yaremchuk, pelos 72".

Na inversa medida do carinho recebido pelo médio de 19 anos estiveram as manifestações populares em relação a Pizzi, que ouviu assobios no tal momento do anúncio do onze titular e também quando entrou em campo, já na fase final, com o objetivo de substituir Rafa (81").