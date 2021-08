Paulo Barbosa: "Adeptos do Benfica exigem espetáculo, Spartak pode aproveitar"

Empresário lembra que a equipa de Rui Vitória "não tem nada a perder" e avisa os russos para estarem "focados em Rafa", jogador que fez o primeiro dos dois golos do Benfica na Rússia.

Com um triunfo por 2-0 em Moscovo, o Benfica enfrenta a segunda mão da terceira eliminatória de acesso à Liga dos Campeões em boa posição. No entanto, e num jogo que marca o regresso das águias à companhia do público no seu estádio, o empresário Paulo Barbosa entende que esse pode ser até um fator a favor... da equipa de Rui Vitória. "O jogo vai ser difícil para o Spartak mas também para o Benfica. O Spartak perdeu em Moscovo e agora não tem nada a perder", avisa o agente, que viveu vários anos na Rússia e representou atletas russos que jogaram em Portugal, como Kulkov, Yuran, Mostovoi ou Izmailov. "O Benfica joga em casa e os adeptos vão finalmente estar presentes no estádio. Eles exigem que a equipa pratique um futebol espetacular. Querem ver muitos golos e o Benfica vai ter de atacar. O Spartal pode tirar vantagem disto", adivinha, em declarações ao "Sport24".

"Penso que Rui Vitória já tem noção disto, conhece bem o futebol português e vai encontrar uma forma de implementar o seu conhecimento no jogo da equipa", refere Paulo Barbosa, deixando um aviso para os russos. "Posso dizer que o Spartak deve estar focado em Rafa, é um jogador rápido e técnico", diz sobre o camisola 27, que até fez o primeiro dos dois golos do Benfica na Rússia.