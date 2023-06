Paul Okon renova contrato com o Benfica

O médio australiano, de 18 anos, está há um ano nas águias.

Paul Okon renovou contrato com o Benfica. O médio de 18 anos completou o primeiro ano ao serviço das águias, depois de ter feito a formação no Brugge, da Bélgica. O filho da lenda australiana com o mesmo nome, antigo capitão da seleção e membro do "Hall of Fame" da Austrália, fez 30 jogos entre a equipa de sub-19, onde marcou um golo, e de sub-23.

À BTV, Okon admite que tem o objetivo de "chegar à equipa A", mas que sabe que "tem de fazer mais para chegar lá". O jogador diz ser uma "honra representar um grande clube" e promete continuar "a dar tudo".