Passou pelo Sporting, esteve na Grécia e reforça a formação do Benfica

Gustavo Varela tem 16 anos e joga como avançado.

O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação de Gustavo Varela para os escalões de formação. Trata-se de um avançado de 16 anos que estava na equipa sub-19 do PAOK, da Grécia, e que já tinha passado pelo Sporting, além do Clube Miúdos Talentosos.

"É um sonho, porque quando estava na Grécia queria voltar a jogar em Portugal. Estou no clube do meu coração, o Benfica, e agora é continuar a trabalhar", afirmou Gustavo ao canal do clube, ele que apontou esta época cinco golos em 12 jogos.

Internacional sub-17 por Portugal e filho de Fernando Varela, defesa do PAOK e que em Portugal atuou em clubes como Estoril, Trofense e Feirense, descreve-se desta forma como jogador: "Sei segurar bem a bola, distribuir bem o jogo e gosto de marcar golos."