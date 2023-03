Passou pela formação do Benfica e ficou encantado com António Silva: "É uma estrela"

O defesa-central Joshua Wynder, de 17 anos, fez testes no Seixal. Durante esse período teve a oportunidade de privar com António Silva e ficou muito satisfeito.

Joshua Wynder, defesa-central que fez testes na formação do Benfica, participou no podcast "ChumChat" e falou do período passado no Seixal, relevando um episódio com António Silva, também central das escolas encarnadas e que agora está na equipa principal.

"Estava no meu quarto a descansar depois de um treino. Estava a dormir, ligaram-me por volta das 15 horas, acordei e mandaram-me descer. Ao descer as escadas dei de caras com o António Silva. Tinha ouvido grandes coisas sobre ele no Mundial e agora é uma estrela do Benfica. Falámos um bocado, contou-me acerca da sua experiência na formação e que agora está na equipa principal. Foi uma das melhores partes do meu teste lá, conhecer um dos jogadores que vi no Mundial e no Benfica. Ele é o número 66 e eu também. Eles têm um passado com centrais com o 66, Rúben Dias também usava. É uma história curiosa e foi uma forma de me fazer sentir confortável", contou o norte-americano que completa 18 anos em maio.

Wynder joga no Louisville City.