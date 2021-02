Passivo da Benfica SAD aumenta 30,4% face ao final do 2020

Anúncio feito esta sexta-feira

A SAD do Benfica anunciou esta sexta-feira um um resultado líquido positivo de 8,2 milhões de euros ao primeiro semestre do exercício de 2020/21, tendo destacado que "apresenta lucro nos primeiros seis meses de atividade" pelo sétimo ano consecutivo.

Todavia, na mesma comunicação, a SAD encarnada refere "um aumento do passivo em 30,4% face ao final do ano transato, atingido os 425 milhões de euros". Valor explicado com "o investimento no plantel juntamente com o aumento das rubricas de fornecedores e outros credores, na sequência da emissão de um novo empréstimo obrigacionista".

"A dívida líquida a 31 de dezembro de 2020 ascendeu a um montante de 116 milhões de euros, o que, apesar de representar um aumento de 23,2 milhões de euros face ao final do exercício transato, corresponde ao segundo valor mais baixo na última década apresentado pela Sociedade", acrescenta o Benfica, esta sexta-feira.

O ativo no final de 2020 ascendeu a um valor de 594,4 milhões de euros, um aumento de 22% face ao final do exercício anterior, "sendo esta variação principalmente explicada pelos investimentos realizados na equipa principal de futebol, com impacto na rubrica de ativos intangíveis - plantel de futebol, e pelos aumentos ocorridos nas rubricas de caixa e equivalentes de caixa e de clientes e outros devedores", explica a SAD.

A fechar, a sociedade desportiva do Benfica refere que o resultado líquido positivo "refletiu-se numa melhoria de 5,1% do capital próprio face a 30 de junho de 2020", sendo agora de 169,4 milhões de euros.