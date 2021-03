Passado de Lucas Veríssimo recordado: "Se comeu arroz com larvas? Era isso ou passava fome"

A mulher de Lucas Veríssimo recorda as muitas dificuldades que o reforço das águias passou ainda jovem.

Lucas Veríssimo chegou ao Benfica e convenceu de imediato Jorge Jesus, que tinha pedido a sua contratação. Porém, para trás está uma história de superação, que o próprio já contou, mas que a sua mulher, ainda a viver no Brasil devido à pandemia, fez questão de reavivar. As dificuldades do Lucas criança/jovem, mas também a opção que tomou em rumar à Luz.

"Ele fez o melhor para ele profissionalmente e eu entendo, era o momento dele, momento de alavancar a carreira", respondeu Amanda Farias, mulher de Lucas Veríssimo, num momento de perguntas e respostas na sua conta de Instagram e quando questionada sobre a vinda do jogador em fevereiro e não em agosto.

Outra pergunta recordou o passado do central, agora com 25 anos. "Se comeu arroz com larvas? Sim... Era isso ou passava fome! Dormia em vestiário debaixo de mictório e ninguém sabia, contou para os pais depois que conseguiu uma chance de jogar na base do Santos... E tem quem diz que foi sorte. Ele merece tudo o que conquistou e muito mais!", atirou a mulher.

Este período da vida do jogador aconteceu aos 13 anos quando saiu de casa para ingressar numa escola de futebol. "Estava muito magro. Nunca disse aos meus pais. Fiquei e agarrei-me ao meu sonho. A minha mãe tinha dois trabalhos para que nada me faltasse. Um ano e meio depois, cansei-me. Regressei a casa. Cinco dias depois, a minha vida mudou! Ligou-me alguém que me tinha visto a jogar nessa escola", contou o central ao "Globoesporte" há algumas semanas. Foi prestar provas ao Linense e despertou o interesse do Santos. E arrancou a sua carreira profissional.