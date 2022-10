Paris a ferver e adeptos de confiança reforçada: "Na Luz até os fizemos tremer"

Apoiantes do Benfica enchem já as ruas e principais pontos turísticos de Paris antes da visita ao PSG. Optimismo domina e a festa já aquece.

Paris será nesta terça-feira um "ponto vermelho" graças à quantidade de adeptos do Benfica que, ou por viverem no país como emigrantes ou porque viajaram para a capital francesa, dão cor às ruas com as suas camisolas vestidas. Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Campos Elísios, Museu do Louvre, Notre-Dame, Sagrado Coração, Praça da Bastilha são apenas alguns dos locais onde, nesta manhã e tarde de terça-feira o português é uma das línguas mais ouvidas no ar.

Grande pólo turístico, um dos maiores do mundo em quantidade de visitantes, a Cidade Luz brilha mais neste dia animada pelo jogo que à noite vai encher as bancadas do Parque dos Príncipes com cerca de 45 mil pessoas, muitas delas portugueses. Entre dois a três mil numa zona reservada a adeptos do Benfica, mas muitos mais espalhados pelas várias bancadas por terem comprado outros ingressos.

António Bento vive há 30 anos em França e nasceu na região de Viseu mas, apesar de ser benfiquista ferrenho, desta vez não será um dos presentes nas bancadas. Mas garante a O JOGO que vai sofrer por fora. "Infelizmente não poderei estar no estádio, embora tenha ido noutras ocasiões. Havia bilhetes a 300 ou 400 euros, é algo impossível para nós aqui", conta-nos. Mas nem isso esfria um entusiasmo que, nos últimos anos, esteve um pouco esfriado. "Em casa com o PSG fizemos um jogão, até os fizemos tremer lá. E espero o mesmo aqui. Estou muito confiante na equipa este ano, vê-se que tem mais classe de jogadores, como Enzo, David Neres, etc, além de um treinador que sabe dar confiança", explica.

Patrick veio da Suíça onde trabalha e também está muito optimista. "As expectativas são muito boas, espero sempre uma vitória do Benfica. Já estive na Luz na semana passada a ver o jogo e foi o melhor ambiente que vivi até hoje. Acredito que 20 ou 30 por cento hoje no estádio apoiem o Benfica", conta.

Já Catarina revela que veio do Porto de propósito para conhecer Paris e ao mesmo tempo ver o Benfica. "Já tinha estado em Munique e estou muito feliz por ver o Benfica jogar muito bem este ano. É para ganhar ao PSG", frisa.