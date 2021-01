O antigo internacional brasileiro Zinho considera que o técnico não manteve o nível no Benfica e que o Flamengo acusou muito a saída deste.

Na segunda metade de 2019 e na primeira de 2020, o Flamengo de Jorge Jesus ditou leis no Brasil e na América do Sul. Entretanto, o Mengão parece órfão do português.

Há pouco mais de um ano o Flamengo terminou a época de 2019 como campeão e vencedor da Libertadores e já em 2020, ainda com Jorge Jesus, conquistou mais quatro troféus. Entretanto, parece ter perdido a chama, o que aconteceu?

-A meu ver, parece que o Jorge Jesus sente a falta do Flamengo e vice-versa. Ele não está a conseguir ter no Benfica os resultados e as exibições que prometia e pretendia. Já o Flamengo parece outro. Vários jogadores baixaram muito o nível e já levam dois treinadores desde que o Jesus saiu. É uma equipa que não consegue manter a regularidade, nem quando foi treinada pelo Domènec Torrent, nem agora com o Rogério Ceni. Tão depressa faz um jogo muito bom, como logo a seguir joga mal. Às vezes até durante o mesmo jogo. Foi o que sucedeu esta semana, no Fla-Flu. Fez uma primeira parte muito boa, chegou ao intervalo a ganhar e depois deixou o Fluminense crescer e chegar ao empate. Mesmo no fim, um erro incrível de um jogador tão experiente como é o Filipe Luís ainda custou a derrota.

No início da época o Fla era o favorito ao título, mas no atual cenário em quem apostaria para ganhar o Brasileirão?

- Como comentador, eu já falei esta época que o meu favorito era o Flamengo, depois pensei no Atlético Mineiro, a seguir o São Paulo disparou na frente... É muito complicado dizer, porque faltam ainda dez jornadas, 12 no caso do Palmeiras, e nenhuma equipa demonstrou ainda solidez suficiente. Pela vantagem que ainda tem, o São Paulo deveria ser o favorito, mas terá que resolver problemas que tem lá dentro. E não podemos esquecer de outros fatores que podem revelar-se decisivos na fase final, como lesões, surtos de covid-19. Nada está decidido.

