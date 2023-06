Paranaense sem indicação de interesse do Benfica: "Não recebemos nenhuma proposta..."

SAD da Luz só deverá contratar um guarda-redes caso Vlachodimos, o atual titular, seja vendido

No domingo voltou a ser colocado na rota da Luz o guardião Bento, de 24 anos, do Athletico Paranaense, numa informação reproduzida no site "Globoesporte" que aponta para até terça-feira a intenção do Benfica em apresentar uma proposta pelo jogador avaliado em dez milhões de euros e que o interesse teria sido discutido com Alexandre Mattos, o diretor executivo do clube.

Porém, a O JOGO, o presidente Mário Celso Petraglia foi claro. "Não recebemos nenhuma proposta e não temos indicação que o Benfica a vá apresentar", afirmou. Refira-se que a SAD da Luz só deverá contratar um guarda-redes caso Vlachodimos, o atual titular, seja vendido.