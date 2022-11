"Paragem para o Mundial? Ninguém está satisfeito, mas não podemos mudar nada..."

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão ao encontro com o Maccabi Haifa, agendado para as 20h00 de quarta-feira e relativo à sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Benfica já passou aos oitavos de final, mas quer ficar em primeiro? "Claro, estamos contentes por já estarmos qualificados, mas a situação do grupo é clara. Temos os mesmos pontos do PSG e ambos vamos ter deslocações complicadas. Veremos o que acontece em Turim, mas há muitas razões para mais um bom de jogo de Liga dos Campeões."

O que espera do Maccabi? "Eles já fizeram um bom jogo aqui e se os virmos noutros jogos, mostraram sempre o mesmo futebol bravo, intenso. São bons com bola e nas transições, causaram-nos muitas dificuldades e os adeptos israelitas são muito entusiásticos. Vão estar motivados e ainda podem apurar-se para a Liga Europa. Vamos fazer o melhor para mostrar a nossa qualidade e vencer."

Preocupado com a paragem para o Mundial? "Eu não penso demasiado nisso, não posso mudar nada. Ninguém está satisfeito com o facto de o Mundial ser a meio da época, mas vem aí e o foco está apenas no jogo de amanhã. Não olho para daqui a duas semanas, sempre dissemos que queríamos terminar este período da melhor forma. Não vamos reclamar."