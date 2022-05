"Parabéns ao FC Porto? No momento que vivemos, devemos dar o exemplo"

Declarações de António Oliveira, ex-treinador da equipa B do Benfica, ao canal do clube da Luz.

Parabéns à equipa principal do FC Porto pelo 30.º título no Porto Canal: "Em relação aos parabéns ao adversário, tem a ver com a minha forma de estar na vida e no futebol, em casa e no Benfica, independentemente do rival. Eu também lido mal com a derrota, mas há que saber ganhar e saber perder. Daí ter dado os parabéns ao adversário, como daria a outro e noutro canal. É a minha forma de estar, o adepto é menos racional. No momento que vivemos, devemos dar o exemplo, independentemente da forma como o adversário possa ter ganho."

Sai magoado? "De todo, dou-me bem com todos e conheci gente extraordinária. Gosto da estrutura e das pessoas. Sempre fui ao encontro do projeto desportivo do Benfica em detrimento das minhas ambições pessoais."

Disse que a equipa deixou de ser um grupo: "Sou competitivo por natureza. Nos projetos onde entro é para jogar para ganhar, mesmo em contextos muito difíceis. Eu já sabia quais eram as prioridades, para a Youth League e para os sub-19."

Não sente ter quebrado a solidariedade do projeto do Benfica? "Não, o sucesso do projeto esta época na formação tem muito a ver com a cooperação de todos os treinadores e de todas as equipas. Temos a conquista da Youth League, que faltava no museu, e os sub-19 estão perto de se sagrarem campeões nacionais. Quanto à equipa B, mesmo sabendo que os objetivos estavam alcançados, que eram ficar na primeira metade e ser a melhor equipa B, queremos sempre mais. Se puder jogar para o primeiro lugar, não jogo para o quinto. Foi nessa perspetiva que vendi o sonho, manter uma equipa mais madura e competitiva no topo da tabela."

Nas declarações ao Porto Canal disse que 60 por cento dos jogadores da equipa B são responsáveis pela conquista da Youth League e que não era uma vitória de uma pessoa, mas do Benfica? Referia-se a Luís Castro [técnico da equipa na Youth League]? "Não tive o propósito de atingir o treinador A, B ou C. Todas as minhas declarações são verdade, há que as enquadrar. É um facto que 60 por cento da equipa da Youth League é do grupo da equipa B. O facto de competirem numa liga mais madura como a II Liga torna as coisas mais fáceis. Há o reconhecimento dos que, liderados pelo Luís [Castro], representaram da melhor forma o Benfica e conseguiram um objetivo, mas há também o reconhecimento daqueles que ficaram em circunstâncias difíceis para garantir os trabalhos do Benfica Campus e as todas restantes competições que ficaram aqui a acontecer. Esta é uma vitória do Benfica. A equipa da Youth League não é uma equipa, é uma equipa formada por três equipas: os sub-19, os sub-23 e os bês. Tem de ser dado o valor a todas as pessoas. O brilhantismo tem de ser direcionado aos jogadores, eles é que são os verdadeiros artistas."