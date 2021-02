"Para todos os que questionam a minha vontade e habilidade, estejam atentos ao que aí vem"

Em declarações ao portal da UEFA, Taarabt deu conta da vontade de mostrar a sua nova faceta trabalhadora, reconhecida por Vertonghen, na Liga Europa

Destaque no portal da UEFA no lançamento dos 16 avos de final da Liga Europa, Taarabt prometeu mostrar aos amantes do futebol uma nova faceta que nada tem a ver com os tempos em que era considerado "apenas" um talento sem compromisso coletivo. "As pessoas pensam que conhecem o Adel Taarabt, mas estão prestes a aprender quem ele é. Sempre fui bom com a bola nos pés, mas a Liga Europa vai ser palco de uma nova versão de mim. Para aqueles que questionam a minha vontade ou habilidade, estejam atentos ao que aí vem", prometeu o médio, em declarações ao portal da UEFA.

O internacional marroquino do Benfica explicou que a transformação teve a ver com a interiorização da necessidade de defender mais e melhor: "Sempre soube que tinha mais para dar. Disputar a Liga Europa com o Benfica é a melhor oportunidade para provar isso. Antes, eu estava mais preocupado em marcar golos ou fazer assistências. Não me preocupava muito em defender e fazer carrinhos. Mas agora percebo que os meus colegas apreciam que eu os ajude nesse capítulo. Vou para todos os jogos pronto para lutar pelo Benfica."

Antigo colega de Taarabt no Tottenham, Vertonghen foi chamado pela UEFA para comentar a transformação do marroquino e garantiu ter ficado surpreendido pelo "motor" que encontrou na Luz. "Fiquei surpreendido com o que vi do Taarabt quando cheguei ao Benfica. Ele mantém a técnica e a criatividade apuradas, mas está muito mais trabalhador. É o motor da nossa equipa", frisou o central belga.