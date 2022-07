"Para o Enzo Fernández, o Benfica é um caminho para outro lugar"

Enzo Fernández foi contratado pelo Benfica nos últimos dias e Enzo Francescoli acredita que a Luz é uma porta de entrada na Europa para que o médio chegue aos maiores clubes europeus.

Enzo Francescoli, ex-futebolista e dirigente do River Plate, acredita que o Benfica vai ser de "trampolim" para Enzo Fernández chegar a um dos colossos europeus.

"Para o Enzo, o Benfica é um caminho para outro lugar porque ele tem capacidade para jogar nas maiores equipas da Europa", considerou o uruguaio, citado pela imprensa argentina.

Francescoli comentava as saídas do médio para o Benfica e do avançado Julian Álvarez para o Manchester City. "Tanto ele como o Julián vão representar-nos muito bem e por muito tempo", afirmou.

"O problema do futebol argentino é que aos 20, 21 anos os jogadores já estão a sair. Julián e Enzo têm tudo para fazer uma enorme carreira na Europa", disse ainda Francescoli, que foi jogador no River Plate e é uma grande figura do clube.