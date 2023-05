Gonçalo Ramos: "É uma grande época da minha parte, fruto do trabalho"

Redação com Lusa

Declarações de Gonçalo Ramos e Lucas Veríssimo, no final do encontro com o Santa Clara (3-0)

Lucas Veríssimo

Título justo: "Muito bom, temos de desfrutar desta noite. Foi suado do início ao fim. Temos um grupo muito bom e unido, merecemos."

Grupo jovem e formação: "É um grupo jovem, mas muito unido e de muita qualidade. Temos jogadores formados no Seixal, uma formação sensacional".

Gonçalo Ramos

Grande temporada: "É uma grande época da minha parte. É fruto de todo o meu trabalho e dos meus colegas. De toda a gente que me ajudou durante o ano."

Formados no Seixal: "Para nós, que estamos na casa há muitos anos, desde que nos lembramos, é ainda mais especial. Somos da casa, e não há nada que explique isso".