"Para mim são muitas derrotas em poucos jogos. Só perdi quatro nos últimos 90"

Jorge Jesus falou em conferência de imprensa após a derrota caseira do Benfica frente ao Braga e abordou os recentes resultados negativos das águias.

Balanço da época até ao momento: "Neste momento o Benfica não é líder, é vice-líder por enquanto. Estamos na sétima jornada, bem classificados na Liga Europa... Não tenho argumentos para responder. Os resultados têm sido muito positivos, por isso é que éramos primeiros. Só aqui e no Bessa é que não tivemos resultados positivos. Se são muitas derrotas em poucos jogos? São. Não estou habituado. Só perdi quatro nos meus últimos 90 jogos [n.d.r.: perdeu oito jogos nos últimos 90 oficiais, seis se nos últimos 90 como visitado]."

Análise do encontro e da derrota: "Tudo tem justificação. Não fizemos um bom jogo na primeira parte, o Braga controlou todos os nossos movimentos ofensivos, fomos uma equipa com pouca dinâmica e pouca velocidade. O Braga é uma equipa com alguma experiência, esperou pelas oportunidades e não falhou. Saiu para o intervalo a ganhar 1-0 após uma primeira parte onde não fizemos um remate - e somos uma equipa que cria ocasiões de perigo. Falámos ao intervalo, tivemos mais poder, mas defensivamente cometemos alguns erros e sofremos o 3-0. Quando estava 3-2, ainda podíamos ter feito o 3-3, mas não serve de desculpa para o que fizemos na primeira parte. Não pode voltar a acontecer. Parabéns ao Braga que conseguiu os seus objetivos. Nós temos de modificar muitas coisas: a forma como reagimos aos resultados é positiva, mas só quando há prejuízo é que a equipa começa a ter outras atitudes. A derrota custa muito, tira-nos alguma confiança, ainda por cima amanhã vai todo embora. Mais uma vez não temos tempo para falar, até sobre estes momentos do jogo. A culpa é principalmente minha, sobretudo na escolha dos jogadores, mas também sou forçado a isso, principalmente lá atrás. Isso faz com que soframos golos que normalmente não sofremos."

O que falhou: "É o tempo para trabalhar coletivamente, erros individuais... Esta linha de quatro mudámos completamente em relação à primeira, só tem o Jan. O Grimaldo está, mas anda lesionado. Isso tem influência na confiança daqueles quatro jogadores, porque quando sofres, acontece isso. A mensagem só passa quando é falada e eles vão-se embora. É verdade que traz preocupação não ganhar há três jogos. O Braga é interessante, mas não justifica a nossa derrota. A justificação está nos golos, na forma como jogámos a primeira parte."

Mudança de laterais: "Não tem muito que saber. O André Almeida não joga. Adaptei o Diogo. O Grimaldo lesionou-se e hoje jogou porque é um grande profissional, assumindo mesmo com o problema no ligamento do pé. A troca dos laterais é isso. Hoje o futebol são cinco substituições e podes mexer à frente e atrás. Achei que nos colocaram qualidade nos corredores, até pela entrada do Seferovic. Queríamos entrar dentro da última linha do Braga. Hoje podemos mudar cinco dos 10. Se fossem três não podíamos fazer tanta coisa."

Sobre Ferro e Jardel: "Não têm jogado tanto como o Otamendi e o Jan, titulares nas suas seleções, que contratámos para dar segurança ao corredor central. A questão é ao contrário... Não podemos convocar todos os centrais, foi o Jardel o convocado."