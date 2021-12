"Para bem do futebol, Jorge Jesus e Sérgio Conceição deveriam estar no jogo"

Declarações do técnico-adjunto do Benfica, João de Deus, na conferência de antevisão ao encontro com o FC Porto, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal.

Jogo mais aberto, com muitas transições ofensivas? "É provável que seja um jogo mais aberto, porque tem de haver uma decisão. É normal que seja mais dividido e ambas as equipas vão tentar vencer. Não concordo que sejamos superiores em termos de transições ofensivas, porque o FC Porto também é muito forte nisso. Estamos bem identificados e estamos alerta para o que possam ser as dinâmicas do FC Porto, com jogadores muito rápidos e objetivos na frente e que podem causar problemas a qualquer momento."

Treinadores principais não estarão nos bancos: "Não posso fazer futurologias, mas o que sei é que, para o bem do futebol, este tipo de situações não deviam acontecer. Jorge Jesus e Sérgio Conceição deveriam estar no jogo. Isso traria mais espetáculo e mais encanto ao clássico. Eu e o meu colega - Vítor Bruno - tentaremos fazer o que os treinadores principais foram trabalhando ao longo da semana. O que seria interessante e aceitável é que quem decide, quem toma as decisões, quem pensa as ideias para os jogos, estivesse ao comando da equipa."