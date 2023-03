PAOK otimista por Tiago Dantas e deve voltar a subir a parada

Após ter colocado inicialmente 2,5 M€ em cima da mesa, proposta que não foi aceite pelo Benfica

O PAOK fez uma oferta inicial por Tiago Dantas no valor de 2,5 milhões de euros e deverá voltar a subir a parada pelo médio cedido pelo Benfica. Segundo apurou O JOGO, as partes têm discutido o processo e apesar de o clube da Luz não ter aceitado a primeira proposta as negociações decorrem, algo que reforça a confiança por parte dos responsáveis do emblema de Salónica.

José Boto, diretor desportivo do PAOK, esteve nos últimos dias em Lisboa para negociar a contratação de Tiago Dantas, mas já voltou à Grécia. O acordo entre os clubes previa uma opção de compra de 50% do passe por 4 M€, mas a formação grega procura baixar esse valor, acreditando que conseguirá fechar negócio.