Paixão de Rui Costa pelo Benfica eternizada em filme

Curta-metragem retrata a carreira e as emoções do antigo 10 sempre na ligação umbilical ao Benfica.

Com base num testemunho exclusivo e visto como emotivo e intimista, é lançado este domingo um filme em que Rui Costa é o único protagonista. Realizado por Carlos Miranda para o canal online inglês Copa90, "Maestro Rui Costa" retrata o percurso do jogador, sobretudo a paixão que sempre o ligou ao Benfica, com o agora dirigente a revisitar momentos marcantes do trajeto do jogador que despontou pelas águias.

A curta-metragem, que pode ser vista online gratuitamente no canal de Youtube Copa90Stories a partir de hoje, centra-se em Rui Costa pela relação que tem com o Benfica. "Internacionalmente, as pessoas não conhecem os contornos que descrevem o seu percurso quase cinematográfico de como chega ao clube, é selecionado por Eusébio, sagra-se campeão do Mundo de juniores, depois vai para Itália e o eterno regresso prometido para acabar no seu clube do coração. Ele sempre manteve publicamente e declaradamente uma relação com o Benfica muito forte e especial. E isso é uma coisa que interessava tanto à Copa90, como a mim, sendo Rui Costa o meu ídolo de infância também", explica a O JOGO o realizador Carlos Miranda.

"Terminar a carreira no Benfica era para ele um sonho absoluto"

O filme cobre o percurso do antigo camisola 10 até ao jogo de despedida dos relvados, em 2008. "Nem havia sequer interesse em abordar a parte de dirigente porque o que nos interessava era ele como jogador que, tendo tido uma carreira tão bem sucedida, fez questão de voltar, ter esse regresso prometido e fazer por cumpri-lo, pôr até isso em prioridade face a questões financeiras e ofertas superiores. Muitos jogadores da geração dele, nomeadamente da Seleção, sempre tiveram esse discurso de querer regressar ao clube de origem e poucos o fizeram, mas ele sempre fez questão de dizer que haveria de regressar e terminar no Benfica, algo que era para ele um sonho absoluto, o mais importante a seguir a jogar pelo Benfica", contextualiza.

Foi com brilho nos olhos que Rui Costa participou neste "conteúdo mais cinematográfico", onde Carlos Miranda mostra a cumplicidade com Eusébio, "a maneira como revive o Mundial de juniores, considerando até um momento quase mais marcante do que ganhar a Liga dos Campeões, como recorda o antigo Estádio da Luz, o regresso e os pormenores que desbloquearam as questões financeiras".