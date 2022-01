Pai de Svilar sobre o momento do guarda-redes: "Não se pode dizer que esteja feliz, mas está bem"

Nesta época, Svilar ainda não fez qualquer jogo oficial pela equipa principal do Benfica (oito nos bês). Em 2020/21, realizou apenas duas partidas.

Mile Svilar termina contrato com o Benfica no final da temporada 2021/22 e o pai do guarda-redes, Ratko Svilar, explica que o belga não está "feliz" com o momento que atravessa. No entanto, está "bem".

"Não se pode dizer que esteja feliz, mas está bem. Ele fica livre para assinar por qualquer clube em julho e eu sei que há alguns clubes interessados, há também a renovação com o Benfica. Mas ainda não sei o que ele e o agente vão decidir", referiu em declarações à Rádio Renascença.

Svilar, de 22 anos, é o terceiro guarda-redes das águias - é habitualmente utilizado na equipa B - e Ratko Svilar refere que o filho "não se sente bem com a situação". "Há uma baliza e três guarda-redes. Um joga, outro fica no banco e um tem de ficar na tribuna. Sei que ele é talentoso e que é bom, mas tem sido ele a ficar de fora. Se ele escolher ficar, eu tenho de aceitar. Não é bom para ele, mas tem de treinar. O futebol é assim" apontou.

"O que eu prefiro é outra coisa, ele tem de fazer o que achar melhor. É a carreira dele. Eu posso fazer tudo por ele, mas ele é que tem de decidir. Por mim, o que ele decidir está bem", finalizou.