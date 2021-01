Pai de Svilar garante: "Seria especial se fosse contra o United"

"Será um dia normal para ele", explicou Ratko Svilar, ao abordar estreia do filho em jogos do campeonato esta época em jogos do campeonato, diante do Nacional

Com Vlachodimos e Helton Leite impedidos de jogar devido às infeções pela covid-19, cabe esta segunda-feira a Mile Svilar, que tem competido pelos bês do Benfica, defender as redes encarnadas no campeonato, estreando-se na competição em 2020/21. Uma novidade que, no entanto, é desvalorizada pelo pai do guarda-redes, Ratko Svilar.

"Seria especial se fosse um jogo contra o Manchester United", atirou o progenitor do guardião à "Rádio Renascença", recordando que está equipa principal "há três anos. "Será um dia normal para ele", vinca.

Explicando não haver "qualquer problema" por estar a competir na segunda equipa das águias, o pai do jovem, que tem apenas 21 anos e contrato a terminar em 2022 - vem aí a renovação -, não quer, no entanto abordar o futuro do jogador nascido em Antuérpia, na Bélgica.

"É um tema para discutir entre ele, o Benfica e o empresário. Só estou preocupado em que esteja a 100% nos treinos e que dê o seu melhor", atirou.

Benfica e Nacional defrontam-se esta segunda-feira, no Estádio da Luz, pelas 17h00. É um dos jogos da jornada 15 da I Liga.