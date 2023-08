Pai de Kokçu confiante no sucesso: "Fazem-te sentir valioso"

Halis-Sibel destaca a passagem do médio no Feyenoord e torce para que possa repetir o mesmo de águia ao peito.

No regresso ao De Kuip, onde era estrela do Feyenoord na época passada, Kokçu, agora no Benfica, teve direito a uma receção especial e a uma homenagem. O pai do médio, Halis-Sibel Kokçu, assinalou o momento nas redes sociais e torce para que o camisola 10 tenha o mesmo sucesso na Luz que alcançou no clube neerlandês, numa mensagem na qual agradeceu aos dirigentes dos dois clubes.

"Cresceste no Feyenoord e saíste pela porta da frente, com o número 10 mais valioso, ganhaste o campeonato como capitão do clube e foste recorde de vendas. No teu novo clube, o Benfica, tens uma Direção, treinadores e grandes adeptos que acreditam em ti e te fazem sentir valioso", escreveu no Instagram, acrescentando: "Desejo que possas repetir novos bons sentimentos e que tenhas sucesso no Benfica."