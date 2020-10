Pagamento de Salvio atrasado, dizem argentinos. Benfica nega queixa na FIFA

Segundo a comunicação social argentina, o Boca Juniors não está a conseguir regularizar a horas os valores acordados

Em destaque no Boca Juniors, a ponto de ter sido até chamado para a seleção argentina, Salvio é um tema em atraso, segundo revelou a comunicação social daquele país, entre Boca Juniors e Benfica. De acordo com a "TyC Sports", o Boca Juniors terá falhado já o pagamento de cerca de 2,8 milhões de euros do valor acordado entre os clubes para a transferência (que, segundo o relatório e contas do Benfica foi de 6,8 milhões), algo que terá provocado algum mal-estar na Luz.

A comunicação social argentina falava até da hipótese de o Benfica avançar com uma queixa para a FIFA devido a este atraso. No entanto, ao que O JOGO apurou, tal cenário não se coloca, sendo que os clubes estão a discutir o processo. Admitindo na Argentina o atraso no pagamento, a Direção do emblema de Buenos Aires acredita mesmo que em breve conseguirá regularizar a situação.