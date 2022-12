"Ouvi tantos insultos pela partida de Lukaku como elogios pela saída de João Mário"

Federico Pastorello, agente de João Mário, recorda a saída do português do Inter.

Federico Pastorello, agente de João Mário, atual médio do Benfica, recordou o fim da ligação do internacional português com o Inter, em 2021, fazendo mesmo uma comparação com a transferência de Lukaku, então grande figura do clube italiano, para o Chelsea.

"A história é de loucos. Temos constantemente manifestações de interesse nele de toda a Europa e estamos felizes. A carreira do João mostra que o Inter não errou quando fez um grande investimento na sua contratação. Infelizmente, as pessoas colocam cruzes em certos jogadores cedo demais e este é um mau hábito que temos, especialmente em Itália, porque talvez noutros países tenham um pouco mais de paciência em esperar pelos jovens", afirmou, numa entrevista ao Tuttomercato.

Pastorello dixou grandes elogios à personalidade de João Mário. "Ele é incrível! Estive em Paris para assistir ao jogo do Benfica para a Liga dos Campeões e ele tem uma personalidade incrível e um profissionalismo ao mais alto nível. Quando o nível é mais elevado, o João sente-se ainda mais confortável. É um tipo que merece tudo o que está a viver, é um profissional e um rapaz de ouro", vincou. "Gosto tanto de o representar. Revejo-me nele e também lhe agradeço publicamente a sua confiança em nós. Levámo-lo num momento muito delicado da sua carreira, não podia ficar mais tempo no Inter com os adeptos a criticá-lo tanto. Ouvi tantos insultos pela partida de Lukaku como elogios por ter ajudado o João Mário a sair do clube. Provavelmente, esses julgamentos foram demasiado fortes e o João Mário poderia ter ficado no Inter mais dez anos, pelas qualidades que tem", rematou.

João Mário, 29 anos, cumpre a segunda temporada no Benfica e na atual leva dez golos e oito assistências em 24 jogos.