"Ouvi Jorge Jesus a elogiar-me, a dizer que me queria no Benfica"

Lucas Veríssimo não esconde o agrado com os elogios do treinador do Benfica.

Lucas Veríssimo poderá ser um dos reforços do Benfica no mercado de inverno, assim que o Santos decida abrir mão do central, que é uma das figuras da equipa de Vila Belmiro.

Aos 25 anos, o jogador brasileiro acredita que "é a hora certa" para dar o salto para a Europa e não esconde o agrado de poder atuar nas provas do Velho Continente, como a Champions ou a Liga Europa.

Em entrevista ao Globoesporte, Lucas recordou as palavras elogiosas que já foram tecidas por Jorge Jesus na presente época, algo que aponta como "mais um motivo" a favor da sua mudança de ares:

"Ouvi Jorge Jesus a elogiar-me, a dizer que gostaria de contar comigo no plantel do Benfica. Fiquei muito feliz, com certeza é um fator a mais que me faz querer ir, aproveitar essa oportunidade e essa proposta vinda agora", assinalou Veríssimo.