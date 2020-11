Outra má notícia para o Benfica: Nuno Tavares está lesionado

O Benfica informa que o defesa-esquerdo Nuno Tavares sofreu uma rotura muscula na anca direita

O boletim clínico do Benfica aumentou nos últimos dias. Além de Darwin Núñez e Weigl, que estão infetados com covid-19, o defesa-esquerdo Nuno Tavares sofreu uma rotura muscular na anca direita.

André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito), Todibo (tendinopatia do Aquiles à direita) e Pedrinho (fratura do cuboide no pé esquerdo) são os outros lesionados na equipa encarnada.