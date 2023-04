Otamendi volta a marcar golo com influência direta em vitória: último fora num dérbi

Central deu vitória às águias depois de ter comprometido em duas partidas. O capitão dos encarnados voltou a festejar um tiro certeiro oito meses depois. Os dois que leva na época ainda ficam distantes do melhor registo de sempre, com seis, ao serviço do FC Porto.

Com um domínio avassalador e inúmeras oportunidades de golo desperdiçadas, o Benfica apenas derrubou o Estoril graças a um tento de cabeça assinado por Otamendi, num momento que permitiu às águias aliviar a pressão da aproximação do FC Porto na classificação - os dragões estavam a apenas um ponto -, mas também de quebrar uma sequência de exibições negativas do capitão das águias.

Na prática, o campeão mundial tinha tido intervenção direta nas duas partidas anteriores dos encarnados. Se assumiu um lugar de destaque frente ao FC Porto, apesar da derrota na Luz diante dos dragões, Otamendi perdeu a bola na defesa no último lance do jogo em Chaves, que resultou na derrota benfiquista (1-0). Teve ainda falhas decisivas nos três golos apontados pelo Inter, em Milão, no empate a três bolas que resultou na eliminação do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois da derrota por 2-0 na Luz.

Seguiu-se a receção ao Estoril e um golo de Otamendi que manteve o Benfica à tona como líder do campeonato, com quatro pontos de vantagem sobre o campeão FC Porto, quando faltam cinco jornadas para o fim da maratona. O camisola 30 subiu às alturas para dar seguimento a um cruzamento da direita de David Neres e lançar a festa na Luz, quebrando assim um longo jejum de oito meses sem marcar. Antes, havia festejado um golo ante o Dínamo de Kiev, no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, disputado a 23 de agosto e que terminou com um 3-0 no marcador.

Este foi o segundo golo de Otamendi pelo Benfica na época, superando o registo de 2021/22, sem festejos, e de 2020/21, com apenas um, curiosamente também marcado no Estádio da Luz e no campeonato, no triunfo por 2-0 sobre o Famalicão. Ainda assim, e olhando para o longo historial do jogador de 35 anos, está longe do recorde pessoal, assinado na estreia pelo FC Porto (2010/11) e pelo Valência (2014/15), com seis golos, mais um do que o segundo melhor "score", alcançado no Manchester City (2017/18), com cinco.

Aliás, foi precisamente na época mais produtiva pelo emblema inglês que Otamendi, atualmente em final de contrato com as águias, assinou o último golo com influência direta numa vitória. Foi a 10 de dezembro de 2017, no terreno do Manchester United, que o central selou o triunfo por 2-1 dos "citizens", não tendo voltado a ter intervenção direta num jogo.

Ataque à segunda melhor época

Titularíssimo desde que ingressou no Benfica em 2020/21, Otamendi está a fazer uma das melhores temporadas da carreira no que respeita aos minutos de utilização. Com 3779 minutos em 42 jogos disputados, o central argentino ainda pode colocar a campanha em curso no segundo lugar das mais preenchidas. Com 450 minutos por jogar (cinco jornadas da Liga), pode superar os registos alcançados em 2017/18 (4048"), 2012/13 (3825"), 2021/22 (3820") e 2016/17 (3792"). Porém, e dado o afastamento da Liga dos Campeões na última semana, já não poderá ultrapassar 2015/16, com 4269 minutos, à distância de 490.