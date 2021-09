Otamendi titular na vitória argentina na Venezuela

Otamendi no Venezuela-Argentina

A Argentina venceu na Venezuela, por 3-1, na sétima jornada do torneio sul-americano de qualificação para o Mundial'2020

Otamendi esteve em campo na totalidade do Venezuela-Argentina, partida do torneio sul-americano de qualificação para o Mundial'2020 que os argentinos venceram, por 3-1.

Ao cabo de sete jornadas, a seleção albiceleste soma 15 pontos, fruto de quatro vitórias e três empates. A classificação é liderada pelo Brasil, que venceu todas as partidas.

Num jogo em que o venezuelano Sema Velazquez, do Arouca, saiu lesionado - deixou o relvado de maca -, Lautaro Martinez abriu o marcador no período de compensação da primeira parte, numa altura em que a seleção anfitriã jogava com 10 por expulsão de Martínez, aos 32'.

Joaquin Correa (71) e Angel Correa (74) colocaram a Argentina a vencer, por 3-0. Soteldo, de penálti, fez o golo venezuelano ao minuto 94.