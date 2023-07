Otamendi segue viagem com o Benfica para Roterdão

Otamendi está recuperado, como assumiu Roger Schmidt, e espreita agora a possibilidade de jogar ante o Feyenoord e somar os primeiros minutos na pré-época

Otamendi é a grande novidade na comitiva do Benfica que segue viagem este sábado com destino a Roterdão. O internacional argentino, já recuperado de lesão, como assumiu Roger Schmidt em conferência de Imprensa, integra os convocados do técnico para o embate com o Feyenoord neste domingo, que encerra a fase de preparação para 2023/24.

O central, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo ao serviço da Argentina em junho, espreita agora a possibilidade de enfrentar o campeão dos Países Baixos e somar assim os primeiros minutos na pré-época. Na comitiva, chefiada por Rui Costa, segue ainda Tiago Gouveia, que pode sair, porém, em breve, sendo pretendido pelo Cádiz, além de outros clubes.

Com a continuidade em dúvida, como também reconheceu o treinador encarnado, Gonçalo Ramos parou para posar para a fotografia para alguns adeptos, a exemplo do que sucedeu com o muito procurado Di María e o presidente Rui Costa.