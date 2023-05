"Otamendi? Saída não será uma grande mossa para o Benfica"

Otamendi, tal como Grimaldo - já anunciado pelo Bayer Leverkusen - pode deixar o Benfica, a custo zero, no final da época

"Não será uma grande mossa", é desta forma que Edmundo, antigo defesa do Benfica, olha para a possibildiade de Otamendi deixar o clube da Luz no final da temporada. A custo zero.

"Para esse lugar, o Benfica está apetrechado e tem gente competente para resolver o problema. No lado esquerdo, talvez Grimaldo faça mais falta, porque a qualidade do jogador será mais difícil de substituir", disse, ouvido pelo programa Bola Branca, da Rádio Renascença.

"O Benfica não vive só de um líder e a liderança não se faz só com um jogador, é um conjunto de fatores. Há jogadores no Benfica com mais anos de casa e mais peso no plantel", refere ainda, questionado sobre o facto de Otamendi ser o capitão.