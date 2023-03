Otamendi recebeu presente do River Plate: "Todos sabem que sou adepto"

Central do Benfica foi homenageado pelo River Plate, no regresso da Argentino aos jogos em casa depois do título conquistado no último Mundial

Nico Otamendi, central do Benfica, foi homenageado pelo River Plate. No regresso da seleção aos jogos em casa depois do título de campeão do Mundo, houve direito a presente do clube do Monumental para um adepto especial.

"Estou agradecido ao River. Todos sabem que sou adepto [do clube], a verdade é que é uma satisfação um clube te elogiar desta forma, recebo muito carinho das pessoas e isso deixa-me feliz", referiu, no final do encontro com o Panamá (2-0).

Recorde-se que Nico Otamendi nunca jogou no River Plate, representando apenas, em solo argentino, o Vélez.